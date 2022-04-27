Арестович сообщил, когда ВСУ может перейти в контрнаступление

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Украина будет готова к наступлению с использованием западного оружия после конца мая, сообщает Новое время.

"Этого (контрнаступления ВСУ — ред.) не надо ждать завтра. Это все конец мая-середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война" , — сказал Арестович в интервью Politeka Online.

Он подчеркнул, что во время наступления украинской армии россияне будут стоять в позиционной обороне, от Харькова до Херсона. По его данным, у оккупантов всего 90 000 войск, и, возможно, РФ удастся собрать в Белгородской и Курской областях 15−20 000 бойцов.