Блинкен: Евросоюз готовит нефтяное эмбарго против РФ

Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим ш ﻿ агом является нефтяное эмбарго в отношении России. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем за тем, как они это делают" , — цитирует Financial Post заявление Блинкена на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.