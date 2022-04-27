Bloomberg: США сняли ряд ограничений на передачу Украине разведданных

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений. Об этом сообщают несколько источников в администрации Байдена.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По словам одного из источников, об отмене ряда ограничений на распространение разведывательной информацией сообщила директор национальной разведки Аврил Хейнс, выступая перед Конгрессом. Ранее Майк представитель Тернер, республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, и сенатор Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, написали отдельные письма с призывом к администрации Байдена снять ограничения на отправку важных разведданных Украине.

Предполагается, что расширенный обмен данными должен помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории в охваченных войной регионах страны. По мере развития боевых действий американские спецслужбы скорректировали правила обмена разведывательными данными, но теперь список потенциально полезной разведывательной информации расширится.