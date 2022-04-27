Пентагон: "более половины" из 90 гаубиц США уже в Украине

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил, что в Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц дальнего действия, которые Штаты отправляют нашей стране в качестве помощи с вооружением.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Сегодня, не называя общего количества, больше половины этих гаубиц находится в Украине" , - сказал спикер американского оборонного ведомства на брифинге в Пентагоне.

По словам Кирби, 50 украинских военных прошли "первый этап" обучения по использованию этих гаубиц. Теперь они собираются вернуться в Украину и "тренировать своих товарищей по команде".

Представитель Пентагона добавил, что не знает, начался ли уже второй этап обучения для следующей группы из 50 военнослужащих ВСУ.