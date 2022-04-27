Блинкен: Украина должна сама решать, атаковать ли объекты в РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом, со ссылкой на трансляцию CNBC, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое для вытеснения россиян с территории страны.