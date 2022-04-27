Президент Молдовы предложила помочь Украине бригадой саперов

Президент Молдавии Майя Санду предложила отправить в Украину первую военную помощь. Глава государства намерена отправить в Киев саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов.﻿ Об этом, со ссылкой на JurnalTV, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили предоставить гуманитарную помощь. Это то, что мы можем" , — сказала Санду в интервью.

Президент Молдовы также добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.