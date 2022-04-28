Глава ЕК обвинила РФ в попытках газового шантажа: "Это неприемлемо"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в использовании газа в качестве инструмента для шантажа потребителей энергии в Европе после того, как "Газпром" прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.﻿ Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Это неоправданно и неприемлемо" , - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика газа.

Также она заявила, что сейчас Комиссия работает над обеспечением альтернативных потоков и координирует ответные меры в масштабах всего Европейского Союза.