"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 28 апреля
"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны, сообщает Сегодня.
Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 28 апреля.
В четверг железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харьков — Пас. – Ужгород;
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.