"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 28 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны, сообщает Сегодня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 28 апреля.

В четверг железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам: