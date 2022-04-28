РФ высылает 8 японских дипломатов за их позицию касательно войны в Украине

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что вышлет восемь японских дипломатов, вероятно, в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке российских дипломатов.﻿ Об этом, со ссылкой на Japan Today, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В правительстве РФ потребовали, чтобы восемь дипломатов покинули страну до 10 мая, заявив, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды якобы распространяет клевету в отношении действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран.

Ранее в этом месяце Япония приняла решение о высылке восьми россиян, в том числе дипломатов посольства России, на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине. Японское правительство отказалось назвать имена высланных дипломатов, но среди них точно не было посла России в Японии Михаила Галузина.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, когда было принято решение, что контрмеры со стороны Москвы ожидаются, но его правительство примет все возможные меры для защиты деятельности японских граждан и бизнеса в России.