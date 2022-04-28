РосСМИ: россияне заявили о переходе на рубли в Херсонской области

Оккупационные власти временно оккупированной части Херсонской области заявили, что область с 1 мая «переходит в рублевую зону». Оккупанты считают, что «переходный период займет до 4 месяцев», сообщает Новое время.

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА-Новости со ссылкой на самопровозглашенного «замглаву» военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Через четыре месяца, по словам оккупантов, будут принимать и рубли, и гривны, а затем — «полный переход на рубль».

Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца .

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной « администрацией».