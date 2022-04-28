Wall Street Journal: США и РФ обменялись заключенными

США обменялась с Россией заключенными, и в рамках обмена Вашингтон вернул студента Университета Северного Техаса, бывшего морского пехотинца Тревора Рида, а Москва – летчика Константина Ярошенко.﻿ Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Американец Рид содержался под стражей в РФ с 2019 года и был обвинен в нападении на полицейского в участке после вечеринки. А Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в 2010-м за сговор с целью контрабанды кокаина в США, сидел в федеральной тюрьме Коннектикута.

Отмечается, что теперь, когда отношения между Штатами и РФ "находятся на историческом минимуме" из-за полномасштабной агрессии Кремля против Украины, оба были освобождены в результате обмена пленными.

Президент Байден приветствовал возвращение гражданина США на родину.