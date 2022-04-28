Сенат Бразилии официально признал Голодомор в Украине геноцидом

Федеральный сенат, одна из двух палат бразильского парламента, проголосовала за закон о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующий законопроект был подан сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания 26 апреля.﻿ Об этом, со ссылкой на Agencia Senado, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии.

В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии памятным днем станет четвертая суббота ноября.