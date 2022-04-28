ПАСЕ поддержала создание международного трибунала из-за агрессии России

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений РФ в Украине и выступила за создание международного трибунала, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила в среду вечером пресс-служба ПАСЕ.

Ассамблея, откуда исключили РФ, утвердила резолюцию на основе доклада немецкого депутата Франка Швабе, главы группы социалистов в ПАСЕ.

ПАСЕ заявила, что "обеспокоена растущим количеством свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами", и выразила полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, а также других международных преступлений, включая военные преступления. преступления против человечности и геноцида и ответственность агрессора.

Как уточнила глава делегации Верховной Рады в Ассамблее Мария Мезенцева, этим документом ПАСЕ обращается к членам Совета Европы с призывом немедленно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации и предоставления необходимой финансовой поддержки.

Также в резолюции есть рекомендация Комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя по последствиям агрессии России в отношении Украины.

Парламентарии также отметили, что российская агрессия спровоцировала тяжелейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и отсутствию продовольственной безопасности.

Резолюция призывает продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий, вывода войск с суверенной территории Украины и соблюдения норм международного права.

Документ призывает стремиться разорвать энергетическую зависимость от Российской Федерации, ускоряя энергетический переход и вместе с тем исследуя альтернативы импорта энергии из Российской Федерации.

Резолюция была поддержана почти единогласно – 144 проголосовали "за" из 147 присутствующих.