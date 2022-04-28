ОВА: в Лисичанске Луганской области россияне уничтожили 13 домов
Лисичанск Луганской области сильно обстреливали все минувшие сутки, в городе уничтожены еще 13 домов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожены 13 домов. Город подвергался огню россиян на протяжении всех суток 27 апреля.
Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-то попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км".
Прошлой ночью произошло попадание в два дома – потушили.
В среду днем пламя охватило сразу 8 домов, а к вечеру россияне попали еще в три.
Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин.
В Горском загорелась столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи.
Всего за сутки в Луганской области ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.