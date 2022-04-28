ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 217 детей

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщает Офис генпрокурора.

По официальным данным на утро 28 апреля 2022 года число жертв-детей не изменилось - 217. Не изменились и официальные данные относительно раненых - более 393. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Также 1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.