Разведка Британии: в Черноморской зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России

Черноморский флот России, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в четверг утром.

Отмечается, что в настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подлодки.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.