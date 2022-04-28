Оккупационная "власть" Херсонской области: никаких референдумов не планируется
Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами на должность зампреда Херсонской области, заявил, что никаких референдумов в области не планируется. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Украинская правда.
"Референдумов никаких не планируется", - сказал он.
По его словам, сейчас главная задача – "восстановление экономики региона".
Ставленник Кремля также заявил, что вопрос возврата Херсонской области обратно в "нацистскую Украину" исключен.