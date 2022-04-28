Энергоатом: Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности
Запорожскую атомную электростанцию, которая временно находится под контролем оккупантов, перевели на минимальный уровень мощности для обеспечения только собственных нужд. Причиной этого стало повреждение высоковольтной линии, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что на южном направлении было повреждено высоковольтную линию 330 кВ. Из-за этого АЭС начала работать только для собственных нужд.
"Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд", - говорится в сообщении.