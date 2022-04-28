МИД Британии: войска РФ должны быть изгнаны из Крыма

В ходе нынешней войны Украина должна освободить свои территории в Крыму и на Донбассе, а Запад поможет с оружием и санкциями против России. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, передает The Times, сообщает Корреспондент.

Она призвала западные страны помочь Украине полностью вывести российские войска с Украины и сказала, что, если президенту РФ Владимир Путину удастся добиться территориальных завоеваний, он может причинить "неисчислимые новые страдания по всей Европе".

"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех" , - сказала Трасс. ﻿

Она подчеркнула, что российские войска в ходе войны должны быть изгнаны, в том числе из Крыма и донбасских "республик".

Относительно вооружения, Трасс заявила, что "надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство" для того, чтобы Украина получила необходимое тяжелые вооружения, танки и самолеты.

Кроме того, по словам Трасс, Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии, поскольку Путин может вторгнуться и в эти страны.

В отношении России, по словам главы МИД Британии, необходимо использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения страны с западных рынков.

Также Трасс подчеркнула, что необходимо лишить Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".