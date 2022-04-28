МИД Британии: войска РФ должны быть изгнаны из Крыма
В ходе нынешней войны Украина должна освободить свои территории в Крыму и на Донбассе, а Запад поможет с оружием и санкциями против России. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, передает The Times, сообщает Корреспондент.
Она призвала западные страны помочь Украине полностью вывести российские войска с Украины и сказала, что, если президенту РФ Владимир Путину удастся добиться территориальных завоеваний, он может причинить "неисчислимые новые страдания по всей Европе".
"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс.
Она подчеркнула, что российские войска в ходе войны должны быть изгнаны, в том числе из Крыма и донбасских "республик".
Относительно вооружения, Трасс заявила, что
"надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство" для того, чтобы Украина получила необходимое тяжелые вооружения, танки и самолеты.
Кроме того, по словам Трасс, Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии, поскольку Путин может вторгнуться и в эти страны.
В отношении России, по словам главы МИД Британии, необходимо использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения страны с западных рынков.
Также Трасс подчеркнула, что необходимо лишить Путина возможности заявить о своей победе в Украине и
"использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".
При этом Трасс признала, что война в Украине может длиться
"до пяти лет или даже до десятилетия", а Путин может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика.