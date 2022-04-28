США изучают возможность передачи Украине замороженных средств Центробанка РФ

Власти США рассматривают возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка России, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

По словам Блинкена, сейчас вопрос заключается в том, есть ли в США положения законодательства, позволяющие конфискацию. Этот вопрос рассматривают сотрудники Министерства юстиции.

"Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию" , – заявил Блинкен.

В ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи заявил, что Федеральная резервная система США заморозила почти 100 млрд долларов Центробанка России.

В конце февраля Евросоюз запретил своим гражданам все операции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Похожее решение приняли США: американским гражданам запретили проводить с российским ЦБ операции, а также с Минфином и ФНБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов из примерно 640 млрд долларов.