Получить статус безработного: как это сделать и какие суммы выплат

С начала военного положения в Украине рынок труда переживает кризис. Количество желающих получить работу значительно превышает количество предложений. Поскольку вопрос безработицы стал актуальным, Верховная Рада приняла закон о внесении некоторых изменений в условия социального страхования безработных, сообщает Сегодня.

Какие процедуры упростились и на какую сумму финансовой помощи могут рассчитывать украинцы, рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

Как теперь получить статус безработного

Такие изменения будут действовать во время военного положения и еще 180 дней после его отмены. В течение этого периода будут действовать упрощенные условия получения соответствующего статуса.

В частности, оформить статус и получать пособие можно не посещая центр занятости. Подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат можно онлайн через "Дію". Для этого нужно сделать следующие шаги:

авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполнить заявку;

подать ее онлайн в удобный вам центр занятости;

ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплат (если нет социального счета, упустить этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, где подали заявление);

скачать необходимые документы;

проверить данные и подписать их электронной подписью.

Получить статус безработного могут и внутренне перемещенные лица, не имеющие документов. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице в этом случае есть информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

Также на выплаты могут рассчитывать люди, которые формально не разорвали трудовые договоры с работодателями, но все же не работают.

Государство не будет лишать статуса безработных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Есть еще некоторые особенности в нововведениях. Не только наемные работники, но и ФЛП могут получить финансовую помощь, если они лишились части зарплаты или дохода. А вот лишаются возможности получить средства люди, которые оформили статус безработного и уехали за границу, и находятся там более 30 дней.

Суммы выплат уменьшили

Ранее сумма пособия по безработице зависела от прожиточного минимума. Сейчас он составляет 9 924 грн, а с июля должен был увеличиться до 10 400 грн. Однако теперь выплаты по безработице привязаны к минимальной зарплате. Максимальный размер пособия по безработице теперь составит полторы минимальной зарплаты, т.е. 9 750 грн.

"Помощь по безработице назначается в минимальном размере (до получения всех необходимых сведений), установленном законодательством на случай безработицы, а общая продолжительность выплаты такой помощи не может превышать 180 календарных дней. После поступления необходимых сведений продолжительность выплаты пособия по безработице и его размер пересматривается в соответствии с законодательством", – объяснила юрист кадрового портала grc.ua Оксана Мартынюк.

А вот в законодательстве говорится, что минимальный размер пособия по безработице таков: