Гайдай: войска РФ 29 раз за сутки обстреляли Луганщину

Российские военные 29 раз за сутки обстреляли Луганскую область. Погибли четыре человека, ранены еще четыре, 10 домов разрушены в Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что враг применял авиацию, систему залпового огня, ствольную артиллерию, минометное оружие.

"По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза – Горную общину. Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной.