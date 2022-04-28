Гайдай: войска РФ 29 раз за сутки обстреляли Луганщину
Российские военные 29 раз за сутки обстреляли Луганскую область. Погибли четыре человека, ранены еще четыре, 10 домов разрушены в Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Отмечается, что враг применял авиацию, систему залпового огня, ствольную артиллерию, минометное оружие.
"По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза – Горную общину. Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной.
В Горном вчера утром погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел скрыться от огня россиян, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести", - написал Гайдай.