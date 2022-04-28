Гайдай: сегодня пройдет эвакуация жителей Луганской области

Гайдай: сегодня пройдет эвакуация жителей Луганской области
Фото: ГСЧС

Сегодня, 28 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Об этом сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что эвакуация бесплатна, каждый в безопасных городах также будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

  • Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
  • Приволье: центральная площадь;
  • Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
  • Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а
  • Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

"Кременная﻿, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организована эвакуация!" – написал он.

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