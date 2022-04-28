Гайдай: сегодня пройдет эвакуация жителей Луганской области
Сегодня, 28 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что эвакуация бесплатна, каждый в безопасных городах также будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
- Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а
- Попасная: ул. Мира 155 и 142.
Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.
"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организована эвакуация!" – написал он.