Гайдай: сегодня пройдет эвакуация жителей Луганской области

Сегодня, 28 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Об этом сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что эвакуация бесплатна, каждый в безопасных городах также будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.