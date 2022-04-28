Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 22 800 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 970 (+31) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
  • артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
  • РСЗО - 151 (+2) ед,
  • средств ПВО – 72 (+1) ед,
  • самолетов – 187 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
  • кораблей /катеров - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),
  • специальной техники – 31 (+0),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.

Данные уточняются.

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