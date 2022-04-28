Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 22 800 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 970 (+31) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
- артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
- РСЗО - 151 (+2) ед,
- средств ПВО – 72 (+1) ед,
- самолетов – 187 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
- кораблей /катеров - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),
- специальной техники – 31 (+0),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.
Данные уточняются.