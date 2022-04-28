Ведущий мировой автодилер Inchcape уходит из РФ и продает свой бизнес

Один из крупнейших мировых автодилеров – британская Inchcape – уходит из России: российский бизнес продадут местному руководству за 76 млн евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчетности компании за 1 квартал 2022 года.

"После нашего решения выйти из рынка мы согласились реализовать русский бизнес местному управлению во главе с сегодняшним генеральным директором и денежным директором.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в мае 2022 года", - говорится в заявлении.

Компания планирует продать российские активы локальному менеджменту за 76 млн евро. Предполагается, что компания продаст бизнес с рассрочкой на пять лет.

В Москве компания владеет 12 дилерскими центрами, представляющими премиальные бренды Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo и Toyota (Rolls-Royce Motor Cars Moscow, "БорисХоф", Musa Motors и "Тойота Центр Внуково").

В Санкт-Петербурге группа компаний Inchcape управляет 6 дилерскими центрами, предоставляя услуги по продажам и послепродажному обслуживанию покупателям автомобилей Rolls-Royce, Toyota, Lexus, Audi и Peugeot.