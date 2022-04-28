Рада может вернуть налоги на бензин и дизтопливо: ориентировочные цены

Верховная рада Украины может вернуть налогообложение бензинов и дизельного топлива на довоенный уровень. Розничная цена данной продукции возрастет, сообщает Новое время.

Верховная рада Украины может отменить льготное налогообложение бензинов и дизтоплива. Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения № 7311 от 24 апреля 2022 г., опубликованном на сайте Верховной рады Украины. Авторами законопроекта являются Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике и другие народные депутаты Украины.

В частности, в проекте Закона предлагается вернуть акциз и увеличить НДС с 7 до 20%. Напомним, что уменьшение налогообложения произошло в середине марта. Это помогло снизить розничные цены 10−12 грн/л.

"Соответственно возврат налогов приведет к обратному эффекту" — уверен Сергей Куюн, директор консалтингового агентства А-95.

На своей странице в Facebook он написал, что расчет по формуле Минэкономики показывает, что предельная цена на бензин будет 45 грн/л (сейчас 34,10), дизтопливо — 48 грн/л (38,7 сейчас).

"Но это еще не все. Сегодня раньше я писал, что горючего нет, что заставляет отдельных участников рынка забить на „рекомендации“ правительства" , — написал Куюн.

Он отмечает, что бензин уже реально стоит 40 грн/л, а дизтопливо — 45 грн/л.

"То есть с полной ставкой налогов реальная цена взлетит минимум до 52 и 55 грн/л" , — ожидает эксперт.

Сергей Куюн считает, что сегодня задачей номер один является наполнение топливом. Повышение цен должно происходить за счет отмены или ослабления госрегулирования.

"Цена вырастет, но не так сильно, как от полного возврата налогов, да и будет эффект через стимулирование наполнения рынка" , — предлагает он.

А уже после построения новой системы поставки топлива в страну через западную границу, можно будет вернуться к госрегулированию и увеличению налогов.

Напомним, что этим же Законопроектом Верховная Рада Украины планирует отменить «нулевую» растаможку импорта автомобилей для собственных нужд.