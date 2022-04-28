ГУР: в Приднестровье объявили военные сборы

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

Отмечается, что цель сбора – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещное обеспечение, проживание и питание". Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами собрания продлятся 90 дней.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер, сообщает разведка.