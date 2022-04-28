The Guardian: РФ с начала войны удвоила доходы от продаж топлива в ЕС

За последние два месяца Евросоюз заплатил России около 44 млрд. евро за ископаемые виды топлива, тогда как в прошлом году платил по 12 млрд. евро в месяц, сообщает Корреспондент.

С начала войны в Украине Россия вдвое увеличила свои доходы от продажи ископаемых топлива странам Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выводы финского центра исследований энергии и чистого воздуха CREA.

По данным экспертов, рост цен принес России около 62 млрд. рублей.

Для ЕС импорт составил около 44 млрд евро за последние два месяца по сравнению с примерно 140 млрд евро за весь прошлый год или примерно 12 млрд евро в месяц.

"Несмотря на то, что экспорт из России сократился из-за войны и санкций, доминирование страны как источника газа означало, что прекращение поставок только повысило цены, которые и без того были высокими из-за нехватки предложения, поскольку мировая экономика восстанавливалась после пандемии Covid-19", – сообщают аналитики.

Отмечается, что крупнейший импортер российского топлива – Германия.