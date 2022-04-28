МИД: посольство Канады в Украине планирует возобновить работу в ближайшее время

Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель, сообщает Новое время.

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что пока неясно, будут ли сотрудники посольства работать в Киеве или во Львове.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы иметь возможность возобновить работу в ближайшее время.

"Мы рассматриваем несколько сценариев" , — сказала она.

27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

Ранее голова Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что возвращение посольств разных стран в Киев означает, что прямой угрозы захвата столицы пока нет.