РосСМИ: в РФ может закрыться половина кинозалов из-за бойкота западных студий

Из-за отказа западных студий прокатывать премьеры в ФР после начала войны в Украине, половина российских кинозалов может закрыться, сообщает Новое время.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров.

В организации заявили, что недостаток репертуара в ближайшие два месяца приведет к падению выручки более чем на 80% и закрытию половины кинозалов.

Также в российской Ассоциации заявили, что если решение о поддержке отрасли не будет принято в течение месяца, «спасать уже будет некого» и отрасль не будет способна дальше работать. Российская киноотрасль обеспечивает более 50 тысяч рабочих мест.

Также российские собственники кинотеатров подчеркнули невозможность так называемого «параллельного импорта», поскольку копия фильма уже давно не является физическим носителем.

Ранее президент по международной кинотеатральной дистрибуции компании Warner Bros Pictures Эндрю Криппс пожаловался на российских пиратов, которые показывают продукты киностудии в обход введенного из-за войны в Украине запрета.