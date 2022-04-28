"СН" приостановила членство Ковалева во фракции и подозревает его в госизмене

Партия "Слуга народа" приостановила членство народного депутата Алексея Ковалева в своей фракции по подозрению в государственной измене. Заявление опубликовала пресс-служба "СН".

В заявлении говорится, что Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), находится на временно захваченной территории.

"Судя по его интервью медиа - находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его же словам, совершает на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи" , - говорится в сообщении. ﻿

Кроме того, Ковалев не посещает пленарные заседания ВР, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты.

"Адекватные пояснения относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил" , - сообщает пресс-служба.

В "СН" добавили, что такое поведение несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа".