"СН" приостановила членство Ковалева во фракции и подозревает его в госизмене
Партия "Слуга народа" приостановила членство народного депутата Алексея Ковалева в своей фракции по подозрению в государственной измене. Заявление опубликовала пресс-служба "СН".
В заявлении говорится, что Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), находится на временно захваченной территории.
"Судя по его интервью медиа - находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его же словам, совершает на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, Ковалев не посещает пленарные заседания ВР, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты.
"Адекватные пояснения относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - сообщает пресс-служба.
В "СН" добавили, что такое поведение несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа".
"Именно поэтому Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками. По выводам следствия партия и фракция примут политические решения в отношении этого депутата", - говорится в заявлении.