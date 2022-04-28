Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом

Канадский парламент принял постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом. Об этом, ссылаясь на текст постановления, сообщает Укрінформ.

Отмечается, что внесенное депутатом Гизер Макферсон постановление получило единодушную поддержку членов нижней палаты парламента.

"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами России по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента...", – говорится в принятом документе.

В постановлении перечисляются преступления российских военных, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Заметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства и не требует от него никаких действий.

В то же время, сама Макферсон после голосования отметила, что внесением постановления хотела призвать правительство занять более твердую позицию, увеличив санкционное давление на Россию и выделив дополнительные ресурсы Международному уголовному суду, в юрисдикцию которого входят военные преступления.