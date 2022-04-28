Подоляк: Украина будет бить по складам и базам РФ

Украинская армия будет наносить удары по военным складам РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", – написал Подоляк.

Советник уточнил, что к такому выводу он пришел после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам.