Подоляк: Украина будет бить по складам и базам РФ
Украинская армия будет наносить удары по военным складам РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter.
"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", – написал Подоляк.
Советник уточнил, что к такому выводу он пришел после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам.