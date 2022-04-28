Соцопрос: более половины украинцев вернулись к работе с начала войны

В апреле более половины украинцев из тех, кто работал до полномасштабной войны, вернулись к работе, хотя в марте таких было 46%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в опросе, проведенном социологической группой Рейтинг.

Так, среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%. Из них в обычном режиме работает 32%, частично или удаленно – 24%, а 3% начали работать на новой работе. Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей (около 60%).

В то же время, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы, хотя в марте таких лиц было 53%, и в начале апреля – 41%.

Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны. Больше тех, кто готов изменить свою профессию и место работы среди жителей восточных регионов.

С начала апреля несколько уменьшилось количество планирующих возвращаться домой в ближайшее время – с 29% до 22%. Зато стало больше тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже (с 24% до 31%). Почти не изменилось количество желающих вернуться домой, но после завершения войны (43%).

Опрос проводился 26 апреля среди 100 респондентов, выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.