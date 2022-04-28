Кулеба: расследовать военные преступления РФ должны все страны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в создании трибунала для расследования военных преступлений РФ участвовали все страны.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Благодарен ПАСЕ за требование ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала для наказания за агрессию. Я призываю все государства присоединиться к созданию такого трибунала. Вместе мы привлечем российское руководство к ответу", — написал он.