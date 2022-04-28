Через мост в Затоке, который обстреливала РФ, возобновили движение

Скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил свое курсирование с 28 апреля.﻿ Об этом, ссылаясь на городского главу Измаила Андрея Абрамченко, сообщает Украинская правда.

Скорый фирменный поезд "Южная Пальмира" сообщением Измаил-Одесса из-за повреждений на мосту в районе Затоки временно не курсировал. Но с 28 апреля он снова начнет перевозить пассажиров.

Информацию подтвердили в Одесской железной дороге.