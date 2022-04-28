Гайдай: все оккупированные территории Луганщины вернутся под контроль Украины

Все оккупированные территории Луганской области вернутся под контроль Украины, об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Украина24.

По его мнению, освобождение оккупированных территорий может произойти поэтапно. Сначала будут освобождены территории, которые оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года, далее деоккупацию ждут города, которые забрали в 2014 году.

"Это будет, возможно, военная операция, а возможно и дипломатия, но не исключительно российская и украинская, это будет весь мир работать над этим вопросом" , - сказал Гайдай.

Он добавил, что вернуть полностью Луганщину к жизни, при должном финансировании, возможно за 10 лет.