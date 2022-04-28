Kyodo: японская иена упала до минимума с 2002 года относительно доллара

Японская иена подешевела до минимума за последние 20 лет – на торгах в четверг ее курс к американскому доллару впервые с 2002 года превысил 130 иен за доллар, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Kyodo.

Валюта дешевеет после решения Банка Японии сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1% и продолжить ежедневно выкупать японские гособлигации у финансовых учреждений, чтобы остановить рост долгосрочной доходности и поддержать экономику, все еще находящуюся в процессе восстановления последствий COVID-19.

"Банк Японии не просто сохранил курс на смягчение денежно-кредитной политики, но и в определенном смысле усилил его, предложив купить неограниченное количество облигаций.

Этот шаг произвел на инвесторов сильное впечатление, указав, что политика регулятора идет в противоположном направлении от других крупных центральных банков", – отметил старший исследователь Gaitame.com Такуя Канда.

На этом фоне доходность 10-летних японских облигаций снизилась на 2,5 базисного пункта до 0,215%, доходность 30-летних бондов снизилась на 1,5 базисного пункта до 0,96%.

Разрыв между доходностью 10-летних японских и американских облигаций увеличился до крупнейшего за последние три года, пишет Bloomberg.