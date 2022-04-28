ОВА: оккупанты продолжают обстреливать Харьков
В Харьковском районе российские войска попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, повреждения незначительны, поэтому потребности в госпитализации нет.
По состоянию на 12.43 в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте.
Около 12 часов войска РФ нанесли удары по одному из восточных районов Харькова, в результате чего 2 пострадавших, 1 человек погиб.
"Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости - не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", - призвал Синегубов.