ОВА: оккупанты продолжают обстреливать Харьков

В Харьковском районе российские войска попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, повреждения незначительны, поэтому потребности в госпитализации нет.

По состоянию на 12.43 в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте.

Около 12 часов войска РФ нанесли удары по одному из восточных районов Харькова, в результате чего 2 пострадавших, 1 человек погиб.