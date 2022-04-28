Bloomberg: Германия готова включить Сбербанк РФ и нефть в шестой пакет санкций

Германия готова рассматривать включение Сбербанка в шестой пакет санкций против России, подготовку которого завершает Европейский Союз. Также этот пакет должен включить введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Германия была наиболее колеблющейся страной по вопросу о введении блокирующий санкций в отношении крупнейшего российского банка, которые лоббировали Польша и страны Балтии. Эти государства-члены ЕС вместе с Украиной настаивали на включении как можно большего количества российских банков в санкционный список.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, а также на соответствующие документы пишет, что Берлин был обеспокоен тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой. Но за последние несколько недель Германия нарастила альтернативные поставки энергоресурсов и теперь готова поддержать поэтапное эмбарго на российскую нефть, рассказали агентству собеседники.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.