Мэр: мариупольцам грозит смертельная опасность из-за антисанитарии

Около 100 тыс. мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за постоянных обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация" , – сказал мэр.

Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов в прямом эфире марафона "FreeДОМ" на телеканале UA заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска убили более 21 тыс. мариупольцев.

Кроме того, оккупанты полностью разрушили в городе 900 многоэтажных домов. На восстановление города уйдет минимум 12,5 млрд долларов.