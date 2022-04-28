Мэр Херсона: оккупанты могут "присоединить" Херсонскую область к Крыму

"Референдума" о создании "Херсонской народной республики" скорее всего не будет, вместо этого Херсонскую область могут "присоединить" к Крыму. Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев, сообщает Новое время.

"Назначены комендант области и комендант города. Они назначили нового главу облгосадминистрации — Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову — Кобца Александра Юрьевича" , - сказал Колыхаев.

Он отметил, что нет признаков того, что будет референдум.

"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать.﻿