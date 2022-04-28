Луганская ОВА: Лисичанск остался без воды до конца войны

Коммуникации в Луганской области почти полностью уничтожены в результате боевых действий, поэтому водоснабжение в городе Лисичанске не удастся возобновить до завершения военных действий.﻿﻿ Об этом заявил глава Луганской военной областной администрации, сообщает Украинская правда.

"Коммуникации на Луганщине уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны" , - написал Сергей Гайдай в Facebook.

По словам Гайдая, без воды также Рубежное, Попасная, Северодонецк - то есть почти все свободные города области. Водоканалы не работают.

Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, но сообщать о них власти не будут, чтобы этим не воспользовались захватчики, поясняет глава ОВА.