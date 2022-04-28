В России признались в похищении более 1 млн украинцев

Россия "без участия украинских властей" вывезла на свою территорию уже более 1 млн граждан Украины. При этом, среди депортированных более 183 тысяч – дети.﻿ Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Только за минувшие сутки российские военные перевезли 16 480 украинцев, из них 3 354 – несовершеннолетние.

"За прошедшие сутки, без участия украинской власти, из опасных районов, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей" , – заявил руководитель Наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.