Сийярто объяснил, почему Венгрия не отказалась от российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире американского телеканала CNN заявил, что Венгрия не отказывается от газа и нефти из России потому, что невозможно найти альтернативу.﻿, пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

По его словам, все определено инфраструктурой. 85% поставок газа и 65% нефти поступает в Венгрию из России.

"Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые бы позволили нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы" , - уверен венгерский чиновник.

При этом Венгрия пробует диверсифицировать поставки. У нее уже есть интерконнекторы с 6 из 7 стран-соседей.

Также он напомнил о планах ExxonMobile увеличить добычу газа в румынской части шельфа Черного моря. Но это в будущем, поэтому пока Венгрия не имеет других источников энергоресурсов, кроме российских.