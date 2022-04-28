Маск заявил, что приобретет компанию Coca-Cola

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что намерен приобрести компанию Coca-Cola, сообщает Корреспондент.

Об этом он написал в Twitter.

"Следующей я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть к ней кокаин", - сообщил предприниматель.

Следует отметить, что его пост собрал уже около трех миллионов лайков.

В свою очередь, фанаты Маска прокомментировали его заявление с юмором.

"В первой публично проданной бутылке Coca-Cola в 1894 году содержалось 3,5 г кокаина. Верни это!" – написали они.

"Надерем зад Red Bull!" – ответил Маск.

Напомним, ранее Маск заключил соглашение о покупке компании Twitter Inc. и приобрел одну из самых популярных соцсетей за $44 млрд.