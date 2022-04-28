Маск заявил, что приобретет компанию Coca-Cola
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что намерен приобрести компанию Coca-Cola, сообщает Корреспондент.
Об этом он написал в Twitter.
"Следующей я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть к ней кокаин", - сообщил предприниматель.
Следует отметить, что его пост собрал уже около трех миллионов лайков.
В свою очередь, фанаты Маска прокомментировали его заявление с юмором.
"В первой публично проданной бутылке Coca-Cola в 1894 году содержалось 3,5 г кокаина. Верни это!" – написали они.
"Надерем зад Red Bull!" – ответил Маск.
Напомним, ранее Маск заключил соглашение о покупке компании Twitter Inc. и приобрел одну из самых популярных соцсетей за $44 млрд.