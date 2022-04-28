ОВА: войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области

В результате авиаудара, нанесенного оккупантами по Нью-Йорку в Донецкой области, погибли трое гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским - они ведут войну на истребление украинского мирного населения" , - написал Кириленко.

фото: Павел Кириленко

фото: Павел Кириленко