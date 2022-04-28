Азов: оккупанты обстреляли полевую операционную на Азовстали
Российские оккупанты этой ночью бомбили полевой госпиталь на территории "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщает "Азов - Мариуполь".
"Целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.
Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в том числе операционная, а потому помогать раненым стало практически невозможно.
"Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападение! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации", - говорится в сообщении.
Защитники обратились в международные организации по защите прав человека с просьбой отреагировать на то, что РФ
"продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие".