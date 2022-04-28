Азов: оккупанты обстреляли полевую операционную на Азовстали

Российские оккупанты этой ночью бомбили полевой госпиталь на территории "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщает "Азов - Мариуполь".

"Целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в том числе операционная, а потому помогать раненым стало практически невозможно.

"Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападение! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации" , - говорится в сообщении.