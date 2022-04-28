Мэр Саратова заявил о крушении военного вертолета под городом
В России в Саратове во время выполнения учебного полета упал вертолет, в котором находилось несколько человек. Один пилот погиб, другой — получил ранения. Об этом заявил мэр города Михаил Исаев, сообщает Новое время.
Отмечается, что произошло падение вертолета Ансат, совершавшего «учебный полет из поселка Соколовый». Государственное российское агентство со ссылкой на пресс-службу мера сообщает, что вертолет принадлежал военной базе, которая расположена в этом поселке.
"По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", — написал Исаев в Telegram.
Также в российских СМИ ранее появилось информация, что в воздухе столкнулись два учебных вертолета и что оба пилота катапультировались. Исаев опровергает эту информацию.
"В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было", — пишет он.
Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что один из членов экипажа погиб внутри вертолета. Выживший пилот находится в удовлетворительном состоянии. Третьего пострадавшего ищут.
"Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное. У него ушибы нижних конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека", — написал он в Telegram.