Мэр Саратова заявил о крушении военного вертолета под городом

В России в Саратове во время выполнения учебного полета упал вертолет, в котором находилось несколько человек. Один пилот погиб, другой — получил ранения.﻿ Об этом заявил мэр города Михаил Исаев, сообщает Новое время.

Отмечается, что произошло падение вертолета Ансат, совершавшего «учебный полет из поселка Соколовый». Государственное российское агентство со ссылкой на пресс-службу мера сообщает, что вертолет принадлежал военной базе, которая расположена в этом поселке.

"По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется" , — написал Исаев в Telegram.

Также в российских СМИ ранее появилось информация, что в воздухе столкнулись два учебных вертолета и что оба пилота катапультировались. Исаев опровергает эту информацию.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было" , — пишет он.

Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что один из членов экипажа погиб внутри вертолета. Выживший пилот находится в удовлетворительном состоянии. Третьего пострадавшего ищут.