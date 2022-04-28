Defense Express: начальник генштаба РФ Герасимов прибыл в Изюм

Украинские военные журналисты со своих источников узнали, что в Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

По источникам издания, он уже якобы прибыл в пункт управления войсками ВС РФ в районе Изюма. Defense Express, отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.

Отмечается, что приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует, что назначение главы Южным военным округом генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украины не улучшило ситуацию с координацией и управлением подразделений на поле боя.

Как Ранее Дворникова будто бы назначили для того, чтобы создать единую вертикаль командования и улучшить ситуацию с координацией действий российских подразделений на поле боя.